Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Ennepetal (ots)

Am 22.10.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:55 zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in den Spreeler Weg alarmiert. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür, fanden jedoch keine Person in der Wohnung vor. Der Einsatz endete um 14:45.

