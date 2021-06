Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer ändert Abbiegevorgang und kollidiert mit Rollerfahrer

Espekamp (ots)

Auf der Hauptstraße in Espelkamp kollidierte am Sonntagmorgen ein Autofahrer mit einem Rollerfahrer. Hierbei zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu.

Gegen sechs Uhr befuhr ein 45-jähriger Mindener mit seinem Wagen die Hauptstraße in Richtung Frotheim. Hinter ihm folgte der Kradfahrer (53). In Höhe der Alte Zwetschenstraße wollte der Mercedes-Fahrer nach links abbiegen. Gleichzeitig wollte der Rollerfahrer rechts am abbiegenden Wagen vorbeiziehen. Plötzlich unterbrach der Mindener das geplante Manöver und wollte nach rechts in die Poststraße fahren. Hierbei kollidierte er mit dem Zweirad. Der Espelkamper konnte noch kurz vor dem Zusammenstoß von seiner Honda abspringen. Trotzdem zog er sich leichte Verletzungen zu.

