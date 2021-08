Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Audi beschädigt

Papenburg (ots)

Am Montag kam es in Papenburg auf der Russellstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Fahrerin eines grauen Audi A4 war gegen 17.15 Uhr in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden schwarzen SUV. Der Audi wurde dabei am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

