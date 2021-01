Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses in 18334 Grünheide

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 22.01.2021 gegen 23:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Ortschaft Grünheide gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung. Der 53-jährige Sohn bemerkte diese und versuchte seinen Vater zu retten. Durch die schlechte Sicht und den Rauch musste er aber den Rettungsversuch abbrechen und informierte die Rettungsstelle.Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dettmannsdorf/Kölzow und Bad Sülze,die mit 32 Kameraden im Einsatz waren, konnte schnell die Rauchentwicklung im Haus lokalisiert werden. Als die Kameraden der Feuerwehr das Wohnhaus mit Atemschutzgeräten betreten konnten, fanden sie einen Leichnam. Bei diesem handelt es sich vermutlich um den 82-jährigen deutschen Bewohner des Hauses. Der 53-jährige Deutsche erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in einem Krankenhaus behandelt.Die Ursache des Feuers und die abschließende Identitätsfeststellung des Toten sind derzeit Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte das Gebäude auch mehrere Stunden nach dem Einsatz nicht betreten werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 50.000 Euro. Ein Brandursachenermittler wird die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes Stralsund am heutigen Tag unterstützen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

