POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Philippsthal - Am Mittwoch (24.11.), um 9 Uhr, parkte ein 72-jähriger Mann aus Heringen seinen weißen VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schubertstraße im Ortsteil Lengers. Als der Mann, gegen 10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug seinen Golf am linken Kotflügel beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Auto entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (24.11.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Hauneck mit seinem BMW X2 die Bundesstraße 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Zur selben Zeit befuhr ein 62-jähriger Mann aus Gerstungen mit einem Transporter die Autobahnabfahrt der A4 und bog nach links in die Frankfurter Straße Richtung Bad Hersfeld ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen zweigten zu dieser Zeit beide Lichtzeichenanlagen gelbes Blinklicht und die Vorfahrt wurde durch die dort befindlichen Verkehrszeichen geregelt. Beim Abbiegevorgang kollidierte der Mann aus Gerstungen mit seinem Transporter mit dem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Schlitz - Am Mittwoch (24.11.), gegen 16:45 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit Anhänger die Bahnhofstraße (L 3140) in Richtung Queck. Zeitgleich fuhr aus der entgegengesetzten Richtung ein anderer Lkw mit Anhänger entgegen, dabei kam es zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Der Schaden an dem Lkw, der in Richtung Queck fuhr, beträgt circa 500 Euro. Der zweite Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Fahrzeug erbittet der Polizeiposten in Schlitz unter der Tel. 06642/60999-0, die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

