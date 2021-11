Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211105 - 1320 Frankfurt-Westend/Bockenheim: Umfangreiche Kontrollen durchgeführt

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte des 13. Polizeireviers und der Einsatzeinheit des Polizeipräsidiums Frankfurt stellten am gestrigen Donnerstagabend (04. November 2021) und in der Nacht zu Freitag bei Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Zudem zogen sie Verkehrsteilnehmer, die es mit der Fahrtüchtigkeit nicht ganz so genau nahmen, aus dem Straßenverkehr.

Zu Beginn stellten Beamte während ihrer Fußstreife im Stadtteil Bockenheim insgesamt drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Die eingesetzten Beamten konnten in geringen Mengen Marihuana und Khat bei Personenkontrollen auffinden. In einem Fall konnte darüber hinaus ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Darüber hinaus zogen die Polizeibeamten bei Verkehrskontrollen auf der Theodor-Heuss-Allee / Ecke Emil-Sulzbach-Straße vier Fahrzeuge aus dem Verkehr. Für zwei Verkehrsteilnehmer endete die Fahrt aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, bei zwei weiteren besteht der Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Die Frankfurter Polizei setzt die Kontrollen zukünftig fort, um weiterhin die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

