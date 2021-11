Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211105 - 1318 Frankfurt-Bundesautobahn 661: Verkehrsrowdy hat offenbar Kokain konsumiert

Frankfurt (ots)

(ne) Der 28-jähriger Fahrer eines BMW 420 vollzog gestern Nachmittag (4. November 2021) riskante Fahrmanöver auf der A661 Richtung Norden. Von einem Polizisten darauf angesprochen, gab er Gas und verletzte den Beamten.

Um 15:00 Uhr war dem Beamten der Bundespolizei die Fahrweise des 28-Jährigen auf der A661 aufgefallen. Der BMW-Fahrer hatte dabei sein Auto wechselnd stark beschleunigt, um dann wieder abrupt abzubremsen. Darüber hinaus überholte der 28-Jährige den fließenden Verkehr über den Standstreifen. An der Ausfahrt Friedberger Landstraße wollte der Polizist, der privat unterwegs war, den Fahrer an einer Kreuzung zur Rede stellen. Als er an die Fahrerseite herantrat und seinen Dienstausweis vorzeigte, gab der 28-Jährige Gas. Der Beamte fiel dadurch zu Boden und verletzte sich. Schließlich blieb der BMW-Fahrer am Straßenrand stehen und wurde durch eine hingezogene Streife des 6. Polizeireviers kontrolliert. Beim Drogentest stellte sich heraus, dass der 28-Jährige mutmaßlich Kokain konsumiert hatte. Er wurde zur Blutentnahme mit ins Polizeipräsidium genommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Gegen den 28-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung, der Fahrt unter Drogeneinfluss, dem Besitz von Betäubungsmitteln und der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des Polizeibeamten.

