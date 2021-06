Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Mörsch zu.

Der 59-Jährige war gegen 18.25 Uhr auf der B 36 in Richtung Rastatt unterwegs. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer hielt bei Rotlicht an der Linksabbiegespur an der Einmündung zur Römerstraße. Bei Grünlich fuhr er los und bog links ab. Der Motorradfahrer missachtete das Rotlicht, fuhr in den Einmündungsbereich und stieß mit dem Pkw zusammen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 59-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die B 36 war in Richtung Rastatt für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 20.00 Uhr gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich umgeleitet.

Dieter Werner, Pressestelle

