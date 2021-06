Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe

Offenbar schwerere Kopfverletzungen zog sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Schlossgartenstraße in Ettlingen am Montagmorgen zu.

Eine 81-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug gegen 90.30 Uhr die Schlossgartenstraße in westliche Richtung. Sie wollte nach links in die Baptist-Göring-Straße einbiegen. Hier überquerte nach ersten Erkenntnissen eine 56-Jährige die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Sie fiel zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Dame wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Heike Umminger, Pressestelle

