POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gartenhaus aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe - Gartenhaus aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe

Unbekannte stahlen in der Zeit von Sonntag bis Montag verschiedene Gegenstände aus einem Gartenhaus in der der Kleingartenanlage 'Am Kastanienbaum' in der Wikingerstraße. Das Gartenhaus und ein Nebengebäude wurden zuvor aufgebrochen.

Die Geschädigte konnte den Tatzeitraum auf Sonntag, 19.30 Uhr, bis Montag, 13.30 Uhr eingrenzen. Die Unbekannten entwendeten diverse Gegenstände im Wert von insgesamt ungefähr 1500 Euro. Außerdem wurden Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen.

Zum Abtransport der teils sperrigen und größeren Gegenstände muss ein Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug verwendet worden sein. Wenn jemand verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, kann er sich gerne mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

