Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt zwei Straftäter fest

Offenburg/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei über das Wochenende zwei gesuchte Straftäter verhaftet.

Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen staatenlosen Mannes am Bahnhof in Offenburg konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass dieser per Vorführhaftbefehl wegen exhibitionistischer Handlungen gesucht wird. Nach Vorführung beim Richter wurde er in das Gefängnis gebracht.

Mehr Glück hatte ein 31-Jähriger rumänischen Staatsangehöriger, welcher am Grenzübergang Kehl Europabrücke festgestellt worden war. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahl, ein Freund von Ihm konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und ihn damit vor dem Gefängnis bewahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell