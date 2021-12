Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 17.12.2021-18.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung und Körperverletzung

Am Freitag gegen 17:15 Uhr beschädigten zwei bislang nicht bekannte Jugendliche die Waschbecken der Toilettenanlagen des Mehrgenerationenparks. Als sie von Zeugen angesprochen wurden, griffen die Beschuldigten einen 14-Jährigen und zwei 19-Jährige an und flohen vom Tatort. Die Polizei sucht in dieser Sache Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.

Löningen - Körperverletzung

Völlig eskaliert ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn in der Kolpingstraße in Löningen am Freitagabend gegen 21:30 Uhr. Nachdem ein 28-Jähriger zunächst seinen 29-jährigen Nachbarn nach einem verbalen Streit geschlagen hatte, griff er bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung unvermittelt auch die Polizeibeamten an. Hierbei wurde ein 42-jähriger Beamter verletzt, sodass er den E. Der Beschuldigte wurde mit Hilfe weiterer Polizeibeamten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Garrel - Sachbeschädigung

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Wallbox und ein Ladekabel am Prozessionsweg in Garrel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter Telefon 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Freitag zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr wurde einer 40-Jährigen aus Drantum die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen, während sie in der Cloppenburger Fußgängerzone unterwegs war. Der genaue Tatort ist nicht bekannt. Der Schaden des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 270 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Handtaschen und Wertgegenstände möglichst eng am Körper und verschlossen mit sich zu führen.

Cloppenburg - Umweltdelikt

In der Zeit von Montag bis Freitag entsorgten unbekannte Täter Kartons und Verpackungsmaterial in einem Waldstück rechtsseitig der Westerlandstraße Ecke Alte Friesoyther Straße in Cloppenburg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von 07:45 Uhr bis 11:20 Uhr am Freitag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes auf dem Parkplatz des Clemens-August-Gymnasiums in Cloppenburg. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

