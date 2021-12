Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Bestimmungen im ÖPNV

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 16. Dezember 2021, wurden landesweit Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Bestimmungen im ÖPNV durchgeführt. Auch die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat mit der Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am gestrigen Tage entsprechende Überprüfungen in beiden Landkreisen durchgeführt. Hierbei standen insbesondere Bahnhöfe sowie zentrale bzw. größere Busbahnhöfe im Fokus der Schwerpunktkontrollen. Darüber hinaus wurden auch der fließende Verkehr des ÖPNV und der Personenverkehr zu Betrieben kontrolliert.

Insgesamt wurden an über 30 Orten Kontrollen durchgeführt sowie zahlreiche Fahrzeuge mit insgesamt über 150 Fahrgästen überprüft. Außerdem wurden auch stichprobenartig Kontrollen im Bereich des Einzelhandels und der Gastronomie durchgeführt.

In Hinblick auf die 3-G-Regelung im ÖPNV wurden nur vereinzelnd Verstöße festgestellt. Entsprechende Aufklärungsgespräche wurden durchgeführt. Die betroffenen Personen verhielten sich einsichtig und stets kooperativ.

Im Rahmen der Kontrollen konnten zwei mutmaßlich gefälschte Impfnachweise sichergestellt werden. Hier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

