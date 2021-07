Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche aus Auto gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Handtasche aus Auto gestohlen Alsfeld - Unbekannte entwendeten am Donnerstag (22.07.), in der Zeit zwischen 6 Uhr und 7 Uhr, eine hell- und dunkelgrau gemusterte Handtasche aus einem Auto. In diesem Zeitraum stand das Fahrzeug jeweils circa 15 Minuten unverschlossen in der Jahnstraße und in der Straße "Am Mainzer Tor". An welcher der beiden Örtlichkeiten die Tasche entwendet wurde, ist nicht bekannt. In der Tasche befanden sich unter anderem ein Impfausweis und ein Fahrzeugschlüssel des Herstellers Seat. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke, Pressesprecherin

