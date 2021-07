Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Firmengelände - Fahrrad geklaut

Fulda (ots)

Diebstahl auf Firmengelände Rasdorf - Durch das Hochdrücken eines Rolltores verschafften sich unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (20.07.) und Mittwochmorgen (21.07.) Zugang zu einem Büroraum im Grabenweg. Dort hebelten sie einen Stahlschrank auf und entwendeten eine abgestellte Kasse mit Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro sowie eine Kaffeekasse. Mit dem Diebesgut flohen die unbekannten Täter wieder auf gleichem Weg durch das Rolltor im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Fahrrad geklaut Neuhof - Ein 56-Jähriger stellte am Dienstagmittag (20.07.), gegen 13 Uhr, sein Pedelec des Herstellers "Hercules" in der Bahnhofstraße in Neuhof ab und sicherte Fahrrad inklusive Anhänger mittels Schloss und Drahtseil. Als er am Mittwochmorgen (21.07.) zu seinem Citybike zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Julissa Bär

