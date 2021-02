Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche: 15-Jährige bei Unfall an Bushaltestelle leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 22. Februar, um 18.20 Uhr an der Bushaltestelle Reststrauch an der gleichnamigen Straße im Stadtteil Odenkirchen-West ereignet hat. Ein 15-jähriges Mädchen ist dabei leicht verletzt worden.

Die 15-Jährige hatte nach eigenen Angaben an der Bushaltestelle durch die hintere Tür in einen Bus der Linie 006 nach Wickrath einsteigen wollen. In diesem Moment schlossen sich die Türen. Dabei wurde ihre Hand kurz eingeklemmt und sie kam neben dem Bus zu Fall. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Insassen des Busses, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell