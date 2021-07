Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fassade von Fachwerkhaus beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Fassade von Fachwerkhaus beschädigt Schotten - Am Dienstagabend (20.07.), gegen 23:30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Fassade eines Fachwerkhauses in der Mühlgasse. Mit einem bis dato unbekannten Gegenstand verursachten die unbekannten Täter mehrere Löcher im verputzten Gefach des Hauses. Darüber hinaus rissen sie Blumen aus einem vor dem Mehrfamilienhaus befindlichen Blumenkübel. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Sandra Hanke, Pressesprecherin

