BPOL NRW: Sachbeschädigung in Höhe von 3000EUR - Bundespolizei stellt Intensivtäter

Am Montag (08. November) erkannten Beamte der Bundespolizei des Kölner Hauptbahnhofs einen Mann wieder, welchen sie am Abend zuvor per Videoüberwachung bei der Beschädigung einer Bahnhofstüre festgestellt hatten. Der polizeibekannte Intensivtäter wurde festgenommen.

Am 08.11.2021 gegen 01:10 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Köln bei ihrem Streifengang fest, dass eine Bahnhofstür demoliert worden war. Eine Nachschau mittels Videoüberwachung ergab, dass ein etwa Mittdreißigjähriger mit einem gezielten Tritt die Türe beschädigt hatte. Gegen 01:30 Uhr des Folgetags erkannte die gleiche Streife eben diesen Mann im Bahnhof wieder. Ein anschließender Abgleich mit den Videoaufnahmen bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um den Täter. Der 36-jährige Deutsche, polizeibekannt, saß wegen ähnlicher Taten bereits im Gefängnis. Zudem stellte sich heraus, dass der wohnungslose Mann momentan auf Bewährung ist. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft verhafteten die Beamten den Mann im Rahmen des beschleunigten Verfahrens und leiteten ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein.

