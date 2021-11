Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.11.21

Salzgitter (ots)

Täter drangen in einen Bauwagen ein.

Salzgitter, Watenstedt, Watenstedter Straße, Außenbereich einer Schule, 15.11.2021, 15:00 Uhr-16.11.2021, 10:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass unbekannte Täter in einen als Abstellraum genutzten Bauwagen gewaltsam eindrangen. Hierfür hatten sie ein Schloss aufgebrochen. Der oder die Täter hatten offensichtlich eine Nacht in dem Bauwagen verbracht. Es entstand ein Schaden in nur sehr geringer Höhe.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

