POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Groß Denkte: Einbruch in Vereinsheim

Samstag, 13.11.2021, bis Sonntag, 14.11.2021

Unbekannte Täter warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem vorgefundenen ein Fenster eines Vereinsheimes in Groß Denkte, Am Sportplatz ein. Im Anschluss stiegen der oder die Täter offensichtlich durch dieses Fenster in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich bereits Ende Oktober ereignet. Hier war jedoch nur ein Fenster beschädigt worden, ein Endringen erfolgte nicht. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell