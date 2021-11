Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.11.2021.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Bad, Gittertor, 15.11.2021, 18:30-19:30 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter drangen durch ein in Kippstellung stehendes Küchenfenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten viele Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Hierbei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck und verursachten einen Schaden von mindestens 12.000 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise zur Sicherung ihres Wohneigentums geben. Bitte verschließen sie beim auch nur kurzfristigen Verlassen des Hauses ihre Fenster und lassen diese niemals in Kippstellung stehen. Ein auf Kipp stehendes Fenster wirkt für Täter einladend.

Sie können sich auch weiterhin gegen Einbrüche schützen. Hier einige wertvolle Tipps ihrer Polizei:

-Bitte schließen sie immer ihre Wohnungs- bzw. Hauseingangstür ab, auch wenn sie nur kurzfristig das Haus verlassen.

-Neben Fenstern sollten sie auch alle weiteren Balkon und Terrassentüren schließen. Auf Kipp stehende Fenster und Türen gelten für Einbrecher immer als geöffnet und sind somit ein Anziehungspunkt für eine bevorstehende Tat.

-Sollten sie versehentlich einen Zugangsschlüssel zu ihrem Objekt verlieren, können wir sie nur bitten, den kompletten Schließzylinder auszutauschen.

-Sollten ihnen in ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffallen, werden sie gebeten, sich umgehend mit ihrer Polizei in Verbindung zu setzen. Warten sie nicht ab, bis diese Personen sich wieder entfernt haben. Bitte rufen sie lieber einmal öfters bei den Beamten an, denn nur so ist es uns möglich, schnell weitere Maßnahmen zu treffen.

-Vermeiden sie es, ihre Abwesenheit in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Weitere Möglichkeiten zur Sicherung ihres Hauses teilt ihnen gerne und kostenlos der Leiter unseres Präventionsteams, Herr Scharf, mit. Bitte vereinbaren sie einen kostenlosen Beratungstermin unter 05341/1897109 oder informieren sich auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.

Täter scheiterten bei einem Einbruchversuch.

Burgdorf b. Salzgitter, Hohenassel, Schlesierweg, 13.11.21, 18:00 Uhr-14.11.21, 20:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter vergeblich versucht hatten, die Kellertür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Ein Zugang in das Wohnhaus gelang jedoch nicht. Die Täter verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter drangen in einen Geräteschuppen ein.

Baddeckenstedt, Oelber a.w.W. Wartjenstedter Weg, 11.11.21, 17:00 Uhr-15.11.21, 07:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen durch ein gewaltsames Öffnen eines Vorhängeschlosses in einen Geräteschuppen ein und erbeuteten im Tatverlauf mehrere Maschinen und Werkzeuge. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 1.700 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345/928690 in Verbindung zu setzen.

