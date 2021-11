Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 17. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch schlägt fehl

Sonntag, 14.11.2021, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 16.11.2021, 10:00 Uhr

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagvormittag versuchten unbekannte Täter mehrere Türen zu Garagen auf einem Garagenhof in Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße aufzubrechen. Dieser Versuch misslang offenbar, ein Eindringen erfolgte nicht. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Dienstag, 16.11.2021, gegen 20:30 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei einen 35-jährigen Autofahrer der mit einem Auto in der Elmstraße in Sickte unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Zudem gestattete die Halterin des Fahrzeugs, die sich auf dem Beifahrerbesitz befand, die Fahrt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

