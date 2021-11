Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.11.2021:

Peine (ots)

Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Einen kurzen unbeobachteten Moment nutzte ein unbekannter Dieb am 16.11. in der Stettiner Straße in Peine. Gegen 14:30 Uhr verließ ein 41- jähriger Paketzusteller sein Lieferfahrzeug um eine Sendung abzugeben. Als er kurz darauf in sein Auto zurückkam, musste er feststellen, dass sein Handy verschwunden war. Der Schaden wird mit rund 200 Euro angegeben.

Diebstahl aus Baucontainer

Am Abend des 16.11 wurde gegen 22:00 Uhr im Sandschachtweg in Lengede ein Anhänger aufgebrochen. In diesem als Baucontainer genutzten Anhänger lagert hauptsächlich Baumaterial. Was genau entwendet wurde und der entstandene Gesamtschaden ist Teil der Ermittlungen. Erste Hinweise ergaben, dass zwei Täter an dem Aufbruch beteiligt waren und möglicherweise ein älterer, dunkler Passat Kombi genutzt wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 05171-9990 entgegen.

