Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vier geparkte Autos demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 25.09.2021, sind vier in Wehr in der St-Josef-Straße geparkte Autos demoliert worden. An allen wurden die Außenspiegel beschädigt. Unbekannte dürften diese abgeschlagen oder abgetreten haben. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell