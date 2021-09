Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Jugendlicher auf Motorroller bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich am Freitagmittag, 24.09.2021, in Albbruck bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr war der 16-jährige mit seinem Motorroller in der Hauptstraße mit dem Pkw einer 51 Jahren alten Frau zusammengestoßen. Die Frau war rechts auf ein Grundstück eingebogen. Der Rollerfahrer hatte das nicht erkannt, fuhr rechts vorbei und kollidierte mit dem abbiegenden Pkw. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell