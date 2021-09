Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Auffahrunfall durch tiefstehende Sonne - 9000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel Astra befuhr am Samstag, 25.09.2021 ein 65 Jahre alter Mann die Höllsteiner Straße in Richtung Osten. Ordnungsgemäß standen auf der Strecke zwei Klein-Lkw am rechten Fahrbahnrand geparkt, welcher der 65-jährige aufgrund der tiefstehenden Sonne aber nicht wahrnahm. Er fuhr ungebremst auf den hinteren Transporter auf. Dieser wurde durch die Wucht auf den vorderen Transporter aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

