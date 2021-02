Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Ladendieb flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

Die sich ihm bietenden, günstige Gelegenheit nutzte am Mittwochnachmittag ein Ladendieb ungeniert aus.

Aufgrund von Dekorationsarbeiten stand die Ladentür eines Bekleidungsgeschäftes in der Frankfurter Straße längere Zeit offen. Gegen 14 Uhr hatte der bislang Unbekannte den Verkaufsraum betreten und sich an der dort zum Kauf angebotenen Kleidung bedient. Als er seine Beute in einem angrenzenden Hinterhof verstecken wollte, bemerkten ihn Zeugen, woraufhin der Mann in Richtung Kurpark davonrannte.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen schlanken, etwa 170 bis 175 cm großen Mann im Alter von circa 40 Jahren gehandelt haben. Er soll südländisch ausgesehen- und kurzes, dunkles Haar mit auffallend hohem Ansatz gehabt haben. Auffällig seien zudem die dunklen Augenhöhlen gewesen. Der Unbekannte trug Jeans, eine dunkelblaue Jacke mit rötlichen Applikationen und sprach nur gebrochen deutsch. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Tobias Kremp

Pressesprecher

