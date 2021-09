Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Brandmeldeanlage löst in Schulsporthalle aus - Fehlalarm

Mit vier Fahrzeugen und 18 Mann rückte am Freitag, 24.09.2021 die Feuerwehr Zell an eine Realschule in der Scheffelstraße an. Hier wurde gegen 11.40 Uhr der Alarm einer Brandmeldeanlage ausgelöst. Sämtliche Schüler waren vor Ort evakuiert worden und die Feuerwehr machte sich auf die Ursachenklärung. Es stellte sich heraus, dass ein thermischer Brandmelder in der Schulküche ausgelöst hatte, als eine Klasse am Kochen war. Warum der Brandmelder bei einem normalen Kochvorgang auslöste ist noch unklar. Verletzt wurde niemand und Sachschaden entstand keiner.

