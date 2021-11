Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen zum Diebstahl eines Imbisswagens gesucht ++ Tablet aus VW gestohlen ++ Alkoholisierte Fahrerin gestoppt ++ Radfahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Zeugen zum Diebstahl eines Imbisswagens gesucht

Verden. Nach dem Diebstahl eines Imbisswagens sucht die Polizei Verden Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen war der Imbisswagen eines 72-Jährigen in einer Parkbucht im Albert-Einstein-Ring abgestellt und wurde von unbekannten Tätern zwischen vergangenem Donnerstag, 28.10.2021, und Donnerstagmorgen, 04.11.2021, auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Wer in der Umgebung Beobachtungen gemacht hat, wird unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Tablet aus VW gestohlen

Achim. Unbekannte Täter stahlen ein Tablet aus einem VW, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz eines Hotels in der Obernstraße abgestellt war. Um an das gerät zu gelangen, schlugen sie die Seitenscheibe des VW ein und flüchteten anschließend mit der Beute. Der Sachschaden wird mit rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Alkoholisierte Fahrerin gestoppt

Verden. Für eine 29-jährige Fahrerin eines Ford endete die Fahrt nach einer Kontrolle der Verdener Polizei am späten Donnerstagabend in der Straße Eisselort. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau scheinbar unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergeben. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, die noch untersucht wird. Die Polizei behielt ihren Führerschein ein und leitete eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 29-Jährige ein.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Verden. Ein 27-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenprall mit einem VW leicht. Eine 20-jährige Fahrerin des VW wollte von der Großen Ringstraße auf die Waller Heerstraße fahren und übersah dabei offenbar den 27-Jährigen, der auf dem Radweg der Waller Heerstraße unterwegs war. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

