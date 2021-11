Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher steigen in Discounter ein - Polizei sucht Zeugen ++ Einbrecher gelangen nicht ins Wohnhaus - Sachschaden im vierstelligen Bereich ++ Auf Pkw aufgefahren ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrecher steigen in Discounter ein - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:20 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Discounter im Ritterkamp ein. Nachdem sie eine Glasscheibe eingeschlagen hatten, betraten sie den Laden und nahmen geeignete Beute an sich, mit der sie anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Eine Fahndung der Polizei Osterholz in der Nähe führte nicht zum Auffinden der Täter. Die Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen und eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Die Auswertung dauert derzeit an. Ein Sachschaden kann noch nicht genau benannt werden. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Einbrecher gelangen nicht ins Wohnhaus - Sachschaden im vierstelligen Bereich

Lilienthal. Diverse Hebelmarken hinterließen unbekannte Täter am Mittwoch an einem Einfamilienhaus in der Grimmstraße. Zusätzlich versuchten die Täter offenbar ein Fenster des Hauses erfolglos einzuschlagen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch schließlich von der Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe machen können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Auf Pkw aufgefahren

Hambergen. Eine 59-jährige Fahrerin eines VW fuhr am Mittwochmorgen auf einen Opel eines 33-Jährigen vor ihr auf. Die beiden Fahrzeuge waren in der Bremer Straße in Fahrtrichtung Stade unterwegs, als der 33-Jährige nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Die 59-Jährige hat das offenbar übersehen und fuhr auf. Die Beiden Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die 59-Jährige verletzte sich leicht bei dem Geschehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell