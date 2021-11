Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Zeugen - Diebe haben es auf Dachrinnen und Fallrohre abgesehen ++ Scheibe an Pkw eingeschlagen - Täter flüchten ohne Beute ++ 58-Jähriger bei Unfall schwerverletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen - Diebe haben es auf Dachrinnen und Fallrohre abgesehen

Oyten. Bislang unbekannte Täter bauten zwischen Dienstag und Mittwoch Kupferdachrinnen und Fallrohre vom Heimathaus in der Straße "Am Triften" ab. Die Beute wurde in der Nähe mutmaßlich zum Abtransport zurechtgeschnitten und abgelegt, jedoch nicht von den Tätern abgeholt. Auch weitere Vorhangschlösser beschädigten die Täter. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehr als 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Achim bittet nun mögliche Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter 04202/9960 um Hinweise.

Scheibe an Pkw eingeschlagen - Täter flüchten ohne Beute

Achim. Am Mittwochmittag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines VW ein, der auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt war. Ohne etwas aus dem Innenraum des VW zu stehlen, flüchteten die Täter ersten Informationen zufolge. Dennoch wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro hinterlassen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

Unfall am Johanniswall

Verden. Ein 74-jähriger Fahrer eines Kia übersah am Mittwochvormittag während des Abbiegens vom Johanniswall nach links in die Lindhooper Straße offenbar einen 56-Jährigen in einem Elektro-Zustellfahrzeug. Der 56-Jährige kam ihm aus Fahrtrichtung Eitze entgegen und konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall zog der 56-Jährige sich leichte Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit rund 5.500 Euro beziffert.

58-Jähriger bei Unfall schwerverletzt

Oyten. Bei einem Unfall in der Stader Straße verletzte sich ein 58-Jähriger am frühen Mittwochabend schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war eine 19-jährige Fahrerin eines VW in Richtung Mühlenbergstraße unterwegs und kollidierte in Höhe einer Fahrbahnverengung frontal mit dem 58-Jährigen auf einem Motorrad. Die 19-Jährige verletzte sich leicht. Bei dem Aufrpall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell