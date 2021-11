Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Falscher Handwerker hinauskomplimentiert ++ Radfahrerin übersehen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Falscher Handwerker hinauskomplimentiert

Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagmittag Zutritt in eine Wohnung in der Amselstraße. Nachdem die 80-jährige Bewohnerin die Tür geöffnet hatte, überrumpelte der unbekannte Mann sie und schubste sie zur Seite. Er gab vor, Heizungen entlüften zu müssen, wurde jedoch von einem anwesenden 73-Jährigen zum Gehen aufgefordert. Der Unbekannte verließ die Wohnung ohne Beute. Die Polizei Osterholz hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs gegen den Mann aufgenommen und bittet Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder weitere Vorfälle.

Radfahrerin übersehen

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Unfall im Kreisverkehr an der Stader Landstraße verletzte sich eine 62-jährige Radfahrerin leicht. Die Frau war in dem Kreisel in Richtung der Straße "Am Osterholze" unterwegs, als ein 92-jähriger Fahrer eines Kia aus der Stader Landstraße in den Kreisverkehr einbog und die 62-Jährige auf dem Rad scheinbar übersehen hatte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen kann nicht genau beziffert werden.

