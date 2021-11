Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Garagen aufgebrochen, Ermittlungen aufgenommen ++ Aus unbekannten Gründen aufgefahren ++ Auf Kreuzung aufeinandergeprallt ++ Radfahrerin übersehen ++

Landkreis Verden (ots)

Garagen aufgebrochen, Ermittlungen aufgenommen

Verden. Unbekannte Täter brachen zwischen Montag und Dienstagnachmittag mehrere Garagentore im Niedersachsenring auf. Nachdem die Täter die entsprechenden Vorhängeschlösser beschädigt hatten, flüchteten sie ersten Informationen zufolge scheinbar ohne Beute. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände in der Nähe werden nun unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Aus unbekannten Gründen aufgefahren

Langwedel/A27. Ein 48-jährige Fahrer eines VW fuhr am frühen Dienstagmorgen aus bislang unbekannter Ursache auf ein Fahrzeuggespann eines 52-Jährigen auf, der in einem Citroen mit Anhänger auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven unterwegs war. Beide Fahrzeuge kamen in Höhe Langwedel von der Fahrbahn ab und prallten gegen die rechte Seitenschutzplanke. Der Anhänger riss vom Citroen ab und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Ein Abschleppdienst musste anrücken, um das Fahrzeug und den Anhänger abzutransportieren. Der 52-Jährige und eine 18-jährige Insassin im Citroen zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Auf Kreuzung aufeinandergeprallt

Oyten. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW übersah am frühen Dienstagmorgen scheinbar einen entgegenkommenden Opel eines 44-Jährigen, als er gerade von der Hamburger Straße nach links in die Straße "An der Autobahn" abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge prallten auf der Kreuzung zusammen, sodass ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Beide Pkw mussten anschließend abgeschleppt werden. Verletzt hatte sich glücklicherweise niemand bei dem Vorfall.

Radfahrerin übersehen

Dörverden. Bei einem Unfall in der Großen Straße verletzte sich eine 60-jährige Radfahrerin am Dienstagmorgen leicht. Eine 30-jährige Fahrerin eines BMW fuhr zuvor vom Parkplatz eines Discounters in die Große Straße und hatte dabei die bevorrechtigte 60-Jährige übersehen, die auf dem Radweg in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs war. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit rund 1.600 Euro beziffert.

29-jähriger Radfahrer schwerverletzt

Verden. Ein 37-jährige Fahrerin eines VW übersah am Dienstagnachmittag einen 29-Jährigen auf einem Fahrrad in der Neißestraße an der Ecke zur Memelstraße. Die 37-Jährige wollte ersten Erkenntnissen zufolge nach rechts in die Memelstraße abbiegen, als der 29-Jährige von links auf dem Radweg die Einmündung passierte. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem folgenden Aufprall schwer und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.

