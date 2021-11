Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Polizei stellt Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl ++ Uphusen: Diebstähle aus zwei Autos ++ Autoscheibe eingeschlagen ++ Radfahrerin verletzt - Strafverfahren gegen SUV-Fahrerin ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei stellt Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl

Verden. Nach einem Ladendiebstahl in der Tankstelle an der Hönischer Kreuzung hat die Polizei Verden am Montagmittag in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen gestellt. Zuvor hatte der Dieb die Tankstelle gegen 12:30 Uhr betreten, wo er mehrere Spirituosenflaschen an sich nahm und ohne zu zahlen in Richtung Südbrücke flüchtete. Zwei Streifenwagen der von einem Angestellten der Tankstelle alarmierten Polizei Verden trafen kurze Zeit später auf der Brücke auf einen 24-Jährigen, der entsprechende Alkoholika mit sich führte. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Die Spirituosen stellten die Beamten sicher.

Uphusen: Diebstähle aus zwei Autos

Achim/Uphusen. In Uphusen haben in der Nacht auf Montag unbekannte Täter die Seitenscheiben zweier Autos engeschlagen. Aus einem am Bruchweg geparkten Mazda entwendeten sie anschließend ein Portemonnaie samt Ausweisen und Bankkarten. Aus einem Renault, der Am Bakenberg geparkt war, stahlen sie ein Handyladegerät. Die Polizei Achim schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht und ermittelt in beiden Fällen gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, unter 04202/9960 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Autoscheibe eingeschlagen

Ottersberg. Am Montag kurz nach 19 Uhr wurde eine Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das am Schwarzen Weg abgestellt war. Anschließend griff der unbekannte Täter in den Geländewagen der Marke Rover und entwendete hieraus eine Mappe mit diversen Dokumenten. Mit der Beute flüchtete der Dieb letztlich unerkannt. Am Tatort wurde ein schwarzer Pkw gesehen, Näheres ist nicht bekannt. Zeugen, die dieses oder andere verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Radfahrerin verletzt - Strafverfahren gegen SUV-Fahrerin

Verden. Auf dem Berliner Ring hat eine Hyundai-Fahrerin am Dienstag gegen 8 Uhr eine 35-jährige Radfahrerin angefahren und verletzt. Die Fahrerin des Stadtgeländewagens bog von der Borsteler Dorfstraße kommend nach links auf den Berliner Ring ein, obwohl ihr die Radfahrerin bevorrechtigt entgegenkam. Die Zweiradfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem SUV nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision erlitt sie schwere Verletzungen und musste daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen die 47-jährige Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

