Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 31.10.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Nach Unfall geflüchtet +++ Missglückter Fahrerwechsel +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Versuchter Einbruch in Kfz-Handel +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Wohnmobil entwendet +++

Nach Unfall geflüchtet

Dörverden. Am Samstagabend kam es in Dörverden in der Bahnhofsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein verunfallter Pkw stand alleingelassen an einem Baum im Seitenraum. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Während der Fahndungsmaßnahmen konnten die Verdener Polizeikräfte einen 34-jährigen Mann aufspüren, der letztendlich zugab, der Fahrer des Wagens gewesen zu sein. Der Mann war alkoholisiert und hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Missglückter Fahrerwechsel

Am Samstagmittag bestreiften Verdener Polizeikräfte das Gewerbegebiet Verden-Nord. In der Bertha-Benz-Straße fuhr vor den Beamten ein zunächst unauffälliger BMW. Der Fahrer des BMW fuhr plötzlich links an einer Verkehrsinsel vorbei und blieb auf der Gegenfahrbahn stehen. Noch immer befanden sich die Beamten dahinter. Diese staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass der Fahrer auf den Rücksitz des BMW kletterte. Der Beifahrer nahm wiederum auf dem Fahrersitz platz und fuhr weiter. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der erste Fahrer keinen Führerschein besaß. Auch der Beifahrer kam nicht straffrei aus der Nummer heraus, da er als Halter des Fahrzeugs zuließ, dass eine Person ohne Führerschein sein Fahrzeug führte.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Oyten. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße einzudringen. Als dieses misslang, ließen sie von der weiteren Tatausführung an und flüchteten vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Versuchter Einbruch in Kfz-Handel

Oyten. In der Nacht zu Sonntag versuchte ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle eines Kfz-Handels in der Hauptstraße einzudringen. Als hierbei die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchtete der Täter vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Oyten. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Wohnhaus in der Schubertstraße ein. Sie durchsuchten das Wohnhaus nach möglichen Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Wohnmobil entwendet

Achim. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarzes Fiat-Wohnmobil, welches in der Straße Badener Wald abgestellt war. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Ladendiebstahl im Baumarkt - Täter flüchtet mit Pkw +++ Versuchter Einbruch in Feuerwehrhaus +++ Falscher Heizungsmonteur unterwegs +++ Getunter Motorroller erwischt +++ Fahrer kollidiert mit einem Baum +++ Unfallzeugen gesucht +++

Ladendiebstahl im Baumarkt - Täter flüchtet mit Pkw Ritterhude. Am Samstagvormittag kam es gegen 10:40 Uhr in einem Baumarkt in der Otto-Hahn-Straße in Ritterhude-Ihlpohl zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Feststellungen lud ein männlicher Täter mehrere im Eingangsbereich des Marktes ausgestellte Heizpilze in seinen silbernen Kombi. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die sofort einen Angestellten des Baumarktes informierte. Als der Täter mit seinem Pkw den Parkplatz verlassen wollte, stellte er sich ihm in den Weg. Der Täter ließ sich jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen und fuhr auf den Mitarbeiter des Baumarktes zu. Dieser konnte durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern, verletzte sich dabei jedoch leicht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Feuerwehrhaus

Schwanewede. Gegen 13:00 Uhr kam es am Samstag im Schulweg in Schwanewede-Leuchtenburg zu einem versuchten Einbruch. Als ein Mitarbeiter das Feuerwehrhaus aufsuchte, fiel ihm auf, dass die Außenbeleuchtung eingeschaltet war. Während des Ausschaltens konnte er dann sehen, wie vier Heranwachsende fluchtartig das Gelände verließen. Anschließend konnte festgestellt werden, dass diese unter Benutzung einer Leiter bereits versucht hatten, in das Gebäudeinnere zu gelangen. Darüber hinaus hatten die Täter offensichtlich auch versucht, die im Gebäude befindlichen Einliegerwohnungen aufzubrechen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, Diebesgut wurde nicht erlangt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Falscher Heizungsmonteur unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Gegen 13:20 Uhr erschien am Samstag ein bislang unbekannter junger Mann an einer Wohnung in der Leipziger Straße in Osterholz-Scharmbeck. Dem 91-jährigen Bewohner gegenüber gab er an, dass er die Heizkörper in der Wohnung entlüften solle. Als der Wohnungsinhaber den angeblichen Heizungsmonteur mit weiteren Fragen konfrontierte, ließ dieser von seinem Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort. Der unbekannte Mann soll ca. 30 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug ein Kapuzenshirt. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791/307-0 in Verbindung zu setzen.

Getunter Motorroller erwischt

Schwanewede. Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr stellte eine Polizeistreife im Molkereiweg in Schwanewede-Neuenkirchen einen mit ca. 50 km/h fahrenden Motorroller fest. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte der 16-jährige Fahrer lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Da er jedoch keine ausreichende Fahrerlaubnis besaß, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Der 16-Jährige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

Fahrer kollidiert mit einem Baum

Lilienthal. Gegen 12:45 Uhr ereignete sich am Samstag auf der Kreisstraße 8 im Bereich Niederende in Lilienthal ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen bog ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw von der K9 auf die K8 in Richtung Ritterhude ab. Während des Abbiegens erlitt er offensichtlich einen akuten Schwächeanfall, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er streifte zunächst einen Pkw im Gegenverkehr und kollidierte anschließend mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Dabei wurde seine 69-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide Pkw Insassen mussten dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschanden von ca. 7.000 Euro.

Unfallzeugen gesucht

Ritterhude. Gegen 16:15 Uhr kam es am Samstag in Ritterhude im Einmündungsbereich Werschenreger Straße / An der B6 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße An der B6 in Richtung Bremen befahren haben. Anschließend soll er nach links in die Werschenreger Straße abgebogen sein. Dabei habe er die Kurve so stark geschnitten, dass der 26-jährige Fahrer eines BMW auf der Werschenreger Straße ausweichen musste. Dabei kollidierte dieser mit einer Leitplanke. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04292/81174-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell