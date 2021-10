Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Geldbörsendiebstähle: Fahndungserfolg der Polizei - Trotzdem keine Entwarnung ++ Einbruch an der Bremer Straße ++ Autofahrer schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Geldbörsendiebstähle: Fahndungserfolg der Polizei - Trotzdem keine Entwarnung

Hambergen. Nachdem es am Donnerstagvormittag erneut zu Geldbörsendiebstählen gekommen ist, hat das Polizeikommissariat Osterholz drei Personen festgenommen. Die Taten waren gegen 10 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Hambergen begangen worden. Zwei junge Täterinnen stahlen hier die Geldbörsen aus den Jackentaschen zweier Frauen im Alter von 87 und 70 Jahren, anschließend flüchteten sie aus dem Laden und stiegen in einen Pkw, in dem ein Mann am Lenker saß. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das verdächtige Verhalten und teilte dies der sofort durch den Markt alarmierten Polizei mit. So konnten die Polizisten wertvolle Anhaltspunkte erlangen, um nach den Tatverdächtigen zu suchen. Während die Beamten der Polizeistation Hambergen gemeinsam mit weiteren Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Osterholz nach dem beschriebenen Auto fahndeten, fuhr das tatverdächtige Trio zu einer Bank in Hambergen, wo sie versuchten, mit einer erlangten EC-Karte an einem Geldautomaten Bargeld zu erlangen. In diesem Moment wurden die drei Personen schließlich von der Polizei ertappt und festgenommen. Gegen die drei Rumänen, zwei Frauen im Alter von 16 und 19 sowie ein 23-jähriger Mann, richtet sich nun das laufende Ermittlungsverfahren, dass durch das Polizeikommissariat Osterholz geführt wird. Entwarnung gibt die Polizei trotzdem nicht, da davon ausgegangen werden muss, dass es auch weiterhin zu Taschendiebstählen in Geschäften kommen wird. Daher gilt weiterhin: Passen Sie auf Ihre Wertgegenstände auf, bewahren Sie Geldbörsen nicht im Rollator oder im Einkaufswagen, sondern in verschlossenen Innentaschen eng am Körper auf! Führen Sie niemals Geheimnummern von Geldkarten mit sich.

Einbruch an der Bremer Straße

Hambergen. Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 10:30 und 12 Uhr in ein Wohnhaus an der Bremer Straße eingebrochen. Sie öffneten eine Tür gewaltsam und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Ob sie letztlich Beute machten, bevor sie unerkannt flohen, ist noch unklar. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Autofahrer schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Stubbenkuhle (L153) wurde am Donnerstag kurz vor 6 Uhr morgens ein 41-jähriger Mann verletzt. Der Mann war mit einem VW in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell