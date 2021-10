Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Pocket-Bike entwendet ++ Kettensäge gestohlen ++ Sachbeschädigung in Wallhöfen ++ Betrunkene Frau verursacht Unfall ++

Landkreis Osterholz (ots)

Pocket-Bike entwendet

Ritterhude. Zwischen Montagabend und Dienstagfrüh entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage an der Schillerstraße ein Pocket-Bike. Von dem blauschwarzen Kinderfahrzeug fehlt seitdem jede Spur, Täterhinweise liegen ebenfalls nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04292/811740 bei der Polizei Ritterhude zu melden.

Kettensäge gestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Am Hansaweg kam es zwischen Montagmittag und Mittwochabend zu einem Diebstahl einer Kettensäge. Die Diebe betraten ein dortiges Grundstück und entwendeten die orangeweiße Maschine der Marke Stihl aus einem Wintergarten. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Unter Telefon 04791/3070 nehmen die Beamten Hinweise möglicher Zeugen zur Tat und zum Verbleib der Säge entgegen.

Sachbeschädigung in Wallhöfen

Vollersode/Wallhöfen. Am Gebäude der Pumpstation Wallhöfen an der Schulstraße haben vermutlich im Laufe der vergangenen Woche Randalierer ihr Unwesen getrieben. Mit Steinen warfen sie ein Dutzend Glasbausteine ein, wodurch ein beträchtlicher Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, unter Telefon 04793/957580 Kontakt zur Polizeistation Hambergen aufzunehmen.

Betrunkene Frau verursacht Unfall

Schwanewede. Auf dem Sandbergweg kam es am Mittwoch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin befuhr den Sandbergweg in Richtung Beethovenstraße und war offenbar nicht in der Lage, einen am Fahrbahnrand geparkten Renault wahrzunehmen, in dem glücklicherweise keine Person saß. Die Wucht des folgenden Auffahrunfalls war so groß, dass der geparkte Pkw mehrere Meter nach vorn geschleudert wurde und die Unfallfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau stark betrunken war. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nachdem die Frau zur Behandlung in eine Klinik gefahren wurde, wurde ihr hier eine Blutprobe entnommen und der Führerschein und die Autoschlüssel sichergestellt. Die Frau wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, außerdem muss sie sich auf einen Entzug der Fahrerlaubnis einstellen. Der durch die Frau angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell