POL-VER: ++Auto unverschlossen - Dieb greift zu++Apfelbäume illegal gefällt++Trickdieb kam als vermeintlicher Handwerker++Einbruch in Firma++Schmuck und Geld entwendet++Einbrüche++47-Jährige verletzt++

Auto unverschlossen - Dieb greift zu

Achim. Am Mittwoch zwischen 10 und 12:30 Uhr nutzte ein Dieb die für ihn günstige Gelegenheit und stahl ein Portemonnaie sowie ein IPad aus einem Pkw, der auf einem Parkplatz an der Bergstraße geparkt war. In der Geldbörse befanden sich Bargeld sowie sämtliche Papiere des Geschädigten. Die Polizei rät dringend dazu, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen, egal ob von außen sichtbar oder nicht. Zudem sind geparkte Fahrzeuge stets verschlossen zu halten. Mögliche Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Beobachtungen an der Bergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Apfelbäume illegal gefällt

Achim/Embsen. Am Kaninchenberg haben vermutlich in der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag unbekannte Täter zwei Apfelbäume unerlaubt gefällt. Die Bäume befanden sich auf einer privaten Obstbaumwiese. Welches Werkzeug die Täter benutzten, ist unklar. Die Polizei Achim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Trickdieb kam als vermeintlicher Handwerker

Kirchlinteln. Erneut hat ein Trickdieb eine Seniorin bestohlen. Bereits am vergangenen Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr klingelte es an der Haustür einer älteren Dame am Kiefernweg. Der Unbekannte gab vor, dass er Handwerkerarbeiten aller Art anbieten könne. Da im Haus der Frau tatsächlich ein Heizkörper defekt war, ließ sie den vermeintlichen Handwerker eintreten. Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, musste die Seniorin feststellen, dass im Haus Schmuck fehlte. Die Polizei Verden hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter, bei dem es sich um einen etwa 50 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit beigebraunem Overall handeln soll. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart und ging in gebückter Körperhaltung. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen. Zudem warnt die Polizei davor, fremde Personen ins Haus zu lassen. Die Installation und konsequente Nutzung eines Sperrriegels an der Haus- und Wohnungstür wird dringend angeraten. Außerdem sollten nur Handwerker ins Haus gelassen werden, die die Hausverwaltung oder man selbst beauftragt hat.

Einbruch in Firma

Verden. In eine Firma am Brunnenweg sind in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in eine Halle der Firma, wo sie diverses Werkzeug stahlen. Mit der Beute flohen die Unbekannten letztlich unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Unter Telefon 04231/8060 werden Hinweise möglicher Zeugen entgegengenommen.

Schmuck und Geld entwendet

Dörverden. Am Mittwochabend zwischen 20 und 23 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Einfamilienhaus an der Heinrich-Hertz-Straße Bargeld und Schmuck. Zuvor verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Von den Tätern und ihrer Beute fehlt jede Spur. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Einbruch an der Gibraltarstraße

Verden. Schmuck und Bargeld entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der Gibraltarstraße. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam öffneten, suchten sie in dem Haus nach Wertgegenständen, fanden ihre Beute und flüchteten schließlich unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls, Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Einbrecher trifft auf Bewohnerin

Kirchlinteln/Weitzmühlen. Am Mittwochabend um 19:30 Uhr brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus an der Weitzmühlener Straße ein. Der oder die Unbekannte öffnete eine Terrassentür gewaltsam und drang anschließend in das Haus ein, um hier nach Wertgegenständen zu suchen. Dazu kam es jedoch gar nicht, da die Person auf eine Bewohnerin des Hauses traf, woraufhin sie ohne Beute floh. Aufgrund der Dunkelheit zur Tatzeit konnte der Täter oder die Täterin nicht erkannt und somit nicht näher beschrieben werden. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

47-Jährige verletzt

Ottersberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße (L168) wurde am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 47-jährige Mini-Fahrerin war in Richtung Bassen unterwegs und geriet bei einem Bremsmanöver auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, rutschte in die linke Leitplanke und kollidierte letztlich mit einem entgegenkommenden VW, in dem ein 83-jähriger Mann am Lenker saß. An beiden Autos sowie an der Leitplanke entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Mini-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

