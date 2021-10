POL-VER: ++ Beim Einkauf: EC-Karte samt PIN gestohlen ++ Unbekannte entwenden E-Scooter ++ E-Bike gestohlen ++ Seitenscheibe eingeschlagen ++ Folgenreicher Unfall auf der A1 ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Beim Einkauf: EC-Karte samt PIN gestohlen

Verden. Während des Einkaufs in einem Geschäft an der Husarenstraße wurde am Mittwochvormittag eine 68-jährige Frau bestohlen. In einem Moment der Unachtsamkeit entwendete der oder die Unbekannte unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten, die darin unter anderem eine EC-Karte mit Geheimnummer aufbewahrte. Diese Gelegenheit nutzte die kriminelle Person und plünderte anschließend noch das Konto der Frau, bevor diese eine Sperrung der Karte veranlassen konnte. Die Polizei rät, Geldbörsen möglichst eng am Körper in verschlossenen Innentaschen aufzubewahren. Der Einkaufswagen oder der Rollator sind völlig ungeeignete Aufbewahrungsorte, Täter haben hier viel zu leichtes Spiel. Keinesfalls sollten Geheimnummern von Geldkarten mitgeführt werden.

Unbekannte entwenden E-Scooter

Achim/Uphusen. Unbekannte entwendeten am Mittwoch zwischen 13:30 und 16 Uhr einen E-Scooter, der sich auf einem Grundstück an der Helene-Lange-Straße befand. Der schwarze Scooter der Marke "City Blitz" war zum Zeitpunkt des Diebstahls unverschlossen. Vom Elektrogefährt fehlt nun jede Spur. Hinweise zur Tat oder dem Diebesgut nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

E-Bike gestohlen

Achim. Von einem Grundstück an der Mühlenfeldstraße haben unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Es liegen weder Hinweise zu den Tätern noch zum Verbleib des blauen Damenrades der Marke Velo de Ville vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Verden. In der Tiefgarage am Holzmarkt haben unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr eine Seitenscheibe eines hier geparkten Skodas eingeschlagen. Im Innenraum fanden die Diebe dann zwei Handtaschen mit Bargeld und diversen Papieren. Danach flüchteten die Diebe mit der Beute unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden. Außerdem raten die Beamten dringend dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, Autos sind keine Tresore.

Folgenreicher Unfall auf der A1

Achim. Auf der A1 kam es am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Hamburg unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Uphusen und dem Bremer Kreuz unachtsam war und auf den vor ihm stockenden Verkehr auffuhr. Er prallte auf einen VW eines 27-Jährigen, der wiederum auf einen vor ihm fahrenden Peugeot geschoben wurde, in dem ein 22-Jähriger am Steuer saß. Der VW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, daher wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 30.000 Euro. Gegen den Lkw-Fahrer leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

