POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Auf einem Parkplatz in der Koloniestraße ereignete sich zwischen Mittwoch, 0 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß gegen eine schwarzen Mercedes und verursachte am Heck des Fahrzeuges einen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

