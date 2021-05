Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Kasse und Schmuck bei Einbruch in Bekleidungsgeschäft gestohlen

Bohmte (ots)

An der Hunteburger Straße, zwischen der Laarstraße und der Kampstraße, brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Bekleidungsgeschäft ein. Der oder die Täter hebelten in der Zeit von 17 bis 08.30 Uhr die Eingangstür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Verkaufsraum. Sie beschädigten Vitrinen, durchwühlten Schränke und stahlen eine Kasse und Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

