Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter stiehlt hochwertige Werkzeuge

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter begab sich am frühen Donnerstagmorgen auf das Gelände einer Umzugsfirma in der Straße Stüvenbrede. Dort machte sich der Täter gegen 01.30 Uhr an zwei Lkw zu schaffen und entwendete hochwertige Werkzeuge. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell