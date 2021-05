Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden in Gesmold

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 66-jährige Frau aus Werne mit ihrem Chevrolet die Westerhausener Straße in Richtung Westerhausen. Die Frau beabsichtigte dann nach links in die Nemdener Straße abzubiegen. Dies übersah ein hinter ihr fahrender Mann aus Melle in seinem Opel Vivaro. Der 50-Jährige fuhr auf den vorausfahrenden Chevrolet auf, an beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die 66-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, die Polizei hatte bei ihm Atemalkohol festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

