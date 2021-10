POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Samstag, den 30.10.2021

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Einbruch und versuchter Einbruch in Wohnhaus Riede. Am Freitagabend drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schulstraße ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach möglichen Diebesgut. Die Täter versuchten dann noch in ein anderes Wohnhaus in der Schulstraße einzudringen. Hier wurden sie jedoch von den anwesenden Bewohnern gestört. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Schwerer Unfall in Oyten

Oyten. Am Freitagabend befuhr eine 36-jährige aus Oyten die Oytermühle aus Richtung Bassen kommend in Richtung Bremen. Im Kreuzungsbereich der Achimer Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 28-jährigen aus Thedinghausen, die ihr entgegenkam. Durch den Unfall wurde die Oytenerin schwer und die Thedinghausenerin leicht verletzt. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung musste für etwa 1,5 Stunden teilweise vollgesperrt werden. (Foto im Anhang)

Radfahrer verletzt

Oyten. Am Freitagmorgen beabsichtigte eine 85-jährige Oytenerin mit ihrem Pkw von der Straße "Auf der Geest" auf die Stader Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtberechtigten 54-jährigen Oytener, der mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg fuhr. Durch den Unfall zog sich der Oytener leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Verden. Am Freitagmittag wollte ein 82-jähriger Verdener die Bremer Straße mit seinem Pedelec überqueren. Dabei übersah er vermutlich den Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Dörverden, der die B 215 stadtauswärts befuhr. Der Pedelec-fahrer wurde vom Pkw erfasst, sodass er zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Pedelec-Fahrer Kopfverletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Berauscht und ohne Führerschein

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wollten Beamte der Verdener Polizei einen Audi kontrollieren. Der 34-jährige Fahrer aus Verden versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten konnten nach kurzer Zeit den Fahrer zum Anhalten bewegen. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dementsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Verantworten muss sich auch die Fahrzeughalterin, die dem Mann die Fahrt mit ihrem Pkw ermöglichte, obwohl er keinen gültigen Führerschein hatte.

Landkreis Osterholz

+++ Schwerer Verkehrsunfall in Hambergen +++ Verkehrsunfall mit entgegenkommenden PKW +++ Verkehrsunfall mit drei Beteiligen PKW +++

Schwerer Verkehrsunfall in Hambergen

Hambergen. Am frühen Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Beverstedt die B 74 aus Osterholz-Scharmbeck kommen in Richtung Hambergen. In Höhe des Ortsteils Ströhe geriet der Fahrer in den Gegenverkehr. Dort streifte er zunächst das Motorrad eines 22-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck, der sich dabei leicht verletzte. Im Anschluss kollidierte er auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem weiteren Motorrad eines 24-jährigen Mannes aus Vollersode. Dieser befuhr die B 74 mit seiner Suzuki aus Hambergen kommend in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Der 24-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe und anschließend über den Pkw geschleudert. Dabei erleidet er schwerste Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 25-jährige Pkw-Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab ein hohen Promillewert. Für die umfangreiche Unfallaufnahme, wurde die B 74 für mehrere Stunden voll gesperrt. Das THW leuchtete die Unfallstelle während der Unfallaufnahme aus.

Verkehrsunfall mit entgegenkommenden PKW Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, kommt es in der Straße Im Dorfe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 25-jährige Fahrer kommt aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stößt dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Hierbei wird niemand verletzt. Anschließend entfernt dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle und fährt in der Pennigbütteler Straße zuerst gegen einen Roller und kommt anschließend mit seinem PKW an einer Sichtschutzwand zum Stehen. Der Gesamtschaden wird auf 7000 EUR geschätzt. Der Fahrer hat mit einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu rechnen.

Verkehrsunfall mit drei Beteiligen PKW

Schwanewede. Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, kommt es in der Straße Damm 15 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligen PKW. Der 74-jährige Fahrer stößt im Einmündungsbereich zur Eggestedter Straße zuerst gegen zwei PKW und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Später stößt dieser in der Straße "Hinter den Fuhren", im Ortsteil Löhnhorst, gegen einen Poller. Als er seine Fahrt fortsetzt, wird er von Zeugen verfolgt. Nachdem er mit zwei weiteren Pollern zusammengestoßen ist, können die Zeugen eine Weiterfahrt verhindern. Bei dem Fahrzeugführer wird ein medizinischer Notfall festgestellt. Er wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

