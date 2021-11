Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei Verden stellt mutmaßliche Diebe und sucht Zeugen ++ Fahrzeugdiebe gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei Verden stellt mutmaßliche Diebe und sucht Zeugen

Verden. Nach mehreren Diebstählen in Borstel am vergangenen Wochenende ermittelt die Polizei Verden und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder mögliche weitere Geschädigte.

Zunächst stahlen unbekannte Täter zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag unter anderem eine Pedelec aus einem Schuppen auf einem privaten Grundstück in der Straße "Am Frederikenholz". Aus einem anderen, privaten Schuppen in der Straße "Wiesengrund" entwendeten Täter in dieser Zeit mehrere Werkzeugmaschinen.

Im "Borsteler Trift" versuchten Täter am frühen Sonntagmorgen zudem ein Garagentor aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, kletterten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge in den Garten des zugehörigen Einfamilienhauses und betraten die Garage von dort durch eine unverschlossene Tür, um diverse Geräte zu stehlen. Im "Wiesengrund" versuchten Täter gegen kurz vor 04 Uhr am Sonntagmorgen in einen Keller einzubrechen. Ein 59-jähriger Bewohner des zugehörigen Wohnhauses wurde auf die Geräusche aufmerksam und rief die Polizei. In der Umgebung konnten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zwei tatverdächtige Männer im Alter von 18 und 19 Jahren feststellen. Die beiden versuchten zu flüchten, wurden jedoch von der Polizei gestoppt. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden jungen Männer anschließend mit zur Wache der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und behandelten sie erkennungsdienstlich.

Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Nach den ersten Ermittlungen könnten die Diebe für alle vier Taten verantwortlich sein. Ein Teil der mutmaßlichen Beute konnte in der Umgebung gesichert werde. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Verden werten nun aus, aus welchen Diebstählen die Gegenstände stammen. Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Umgebung wahrgenommen haben oder sogar weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugdiebe gesucht

Achim. Zwischen vergangenem Freitagmittag und Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter einen Fiat Ducato von einem Parkplatz für Wohnmobile in der Uesener Weserstraße. Wie die Diebe an das Fahrzeug gelangten ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamt/-innen in Achim. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

