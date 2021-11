Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Automat aufgebrochen

Landkreis Osterholz (ots)

Vollersode. Unbekannte Täter hebelten einen Kaugummiautomaten in der Thorner Straße auf und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wurde der Polizei Osterholz am Samstagabend gemeldet und wird nach ersten Ermittlungen mit mehreren hundert Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck gebeten.

