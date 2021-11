Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufmerksamer Zeuge übergibt Tatverdächtigen der Polizei

Landkreis Verden (ots)

Korrektur der ursprünglichen Meldung von 12:00 Uhr

Die korrekte Meldung lautet:

Aufmerksamer Zeuge übergibt Tatverdächtigen der Polizei

Verden. Nach einem Ladendiebstahl in der Tankstelle an der Hönischer Kreuzung hat die Polizei Verden am Montagmittag einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen können, weil dieser von einem couragierten 38-jährigen Dörverdener festgehalten worden war.

Zuvor hatte der Dieb die Tankstelle gegen 12:30 Uhr betreten, wo er mehrere Spirituosenflaschen an sich nahm und ohne zu zahlen in Richtung Südbrücke flüchtete. Der aufmerksame 38-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt Kunde in der Tankstelle war, hatte den Diebstahl bemerkt und folgte dem Dieb bis auf die Südbrücke, während er zeitgleich die Polizei alarmierte. Letztlich kamen zwei Streifenwagen der Polizei Verden und übernahmen den 24-Jährigen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher. Ausdrücklich loben und danken die Beamten der Polizei Verden das Verhalten des 38-Jährigen für die gezeigte Zivilcourage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell