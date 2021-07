Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecs touchieren sich

Zwei Schwerverletzte

Borken (ots)

Ein Pedelecfahrer und eine Pedelecfahrerin haben sich am Dienstag in Borken bei einem Zusammenstoß schwere Verletzungen zugezogen. Eine 60-Jährige hatte gegen 19.40 Uhr den Radweg an der Westenborkener Straße in Richtung Bocholter Straße befahren. Auf einer Brücke über die Bundesstraße 67 kam ihr ein 72-Jähriger mit seinem Pedelec entgegen. Im Vorbeifahren berührten sich die Zweiräder aus unbekannter Ursache, wodurch die Borkener stürzten. Beide kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der 72-Jährige erheblich alkoholisiert war.

