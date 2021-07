Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Korrektur des Tatortes in "Firmeneinbruch an Textilstraße"

Gescher (ots)

Irrtümlich wurde gestern in unserer Pressemeldung zu einem Firmeneinbruch in Gescher die Textilstraße als Tatort genannt. Das ist falsch. Richtig ist, dass die Unbekannten in einen Betrieb an der Fabrikstraße eingedrungen sind. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4973873

