Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Gronau (ots)

Rund 1.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem schwarzen Audi bei einem Verkehrsunfall auf einem Firmenparkplatz in Epe verursacht. Zu dem Geschehen an der Straße Füchtenfeld kam es in der vergangenen Woche zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 05.45 Uhr. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

